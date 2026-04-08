◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（８日・マツダスタジアム）０―０の７回、先頭の５番・岸田がレフト後方に大飛球を放った。フェンス際の打球にレフト・ファビアンがジャンプ。捕球していないかのような、諦めたかのような様子を見せ、テレビ実況も「入ったー！」と絶叫。だが、白球はファビアンのグラブの中。ホームランキャッチだった。場内も一瞬、静まりかえり、ファビアンの動きに困惑。惜しい打球だった。