全国でソメイヨシノなどの倒木が相次いでいます。今回の#みんなのギモンでは、「倒木相次ぐ桜も続々植え替えに？」をテーマにお伝えします。◇全国各地で桜などの街路樹の倒木が相次いでいます。8日も発生しました。8日午後2時前、福岡市の桜の名所「舞鶴公園」では、花見客が集まる中、満開となった高さ15メートルの桜の木が倒れました。ケガ人はいないということです。公園によりますと、桜の木の「高齢化」が原因とみら