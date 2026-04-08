◇セ・リーグ広島―巨人（2026年4月8日マツダ）「5番・左翼」で出場した広島・ファビアンがスーパーキャッチでスタンドを沸かせた。両軍無得点で迎えた7回無死から岸田の左翼フェンス際への大飛球をジャンプして好捕。捕っていなければ、先制本塁打になっていたかもしれない打球をもぎ取りピンチを防いだ。初回の守備では2死から泉口のフライを遊撃の小園とお見合いして左前打にするミス。名誉挽回の美技に先発の森も