Aさんは社会人になってからも実家で暮らしています。生活費として、毎月3万円をお母さまに渡していました。先日、Aさんは結婚をしたのですが、お母さまが300万円を渡してくれました。 なんと、毎月Aさんが生活費の足しにと家に入れていた3万円を使わずに「貯めておいた」というのです。とてもうれしく思うAさんですが、税金のことが気になっています。 もとは自分のお金であっても…… 暦年贈与の場合、その年の1