FPとして相談を受けていると、このような質問をいただくことがあります。両親がともに他界した場合、両親の遺族年金はどうなるのでしょうか？ 遺族年金の仕組みと、子どもが受け取れる条件を整理してみましょう。 遺族年金の制度 遺族年金は、公的年金に加入している人やすでに年金を受け取っている人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた遺族の生活を支えるために支給される年金です。 公的年金の遺族年金