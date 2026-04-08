松下奈緒が脳科学を駆使して勝利を勝ち取る敏腕弁護士を演じ、佐藤隆太、中山美穂ら豪華キャスト陣が一堂に会したサスペンスドラマが2021年に放送された「脳科学弁護士 海堂梓 ダウト」。主演の松下、新米弁護士を演じた佐藤はもちろん、中山の演技が実に印象的だった作品だ。「真実一路法律事務所」で働くことになった新米弁護士・斎田誠(佐藤隆太)は、所長の鹿島憲太郎(奥田瑛二)から命じられ、弁護士・海堂梓(松下奈緒)のアシス