【モデルプレス＝2026/04/08】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が4月7日、自身のInstagramを更新。宮古島でのノースリーブワンピースショットを公開した。【写真】37歳元AKB神7「スタイルレベチ」胸元開きノースリワンピ姿◆小嶋陽菜、胸元開きノースリワンピ姿公開小嶋は「見渡す限りのブーゲンビリア 満開でした」とコメントし、宮古島でのショットを複数枚投稿。満開のブーゲンビリアをバックに、胸元が大胆に開いた白地に花柄のノ