【モデルプレス＝2026/04/08】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が4月7日、自身のInstagramを更新。ピンクヘアを披露した。【写真】23歳ギャル「肌の透明感際立つ」別れのピンク髪◆みりちゃむ、ピンクヘア公開みりちゃむは「ピンク髪またいつか…」とコメント。サイドで分けて額を出したピンクカラーのロングの巻き髪ヘアで白いロングコートを着用した屋外でのショットを公開した。◆みりちゃむの投稿に反響この投稿に、ファ