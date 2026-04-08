【モデルプレス＝2026/04/08】女優の原日出子が4月7日、自身のInstagramを更新。冷蔵庫にあるもので作った手料理を公開した。【写真】66歳ベテラン女優「あるもので作ったとは思えないクオリティ」冷蔵庫にあるもので作った手料理4品◆原日出子、冷蔵庫にあるもので作った手料理公開原は「今夜は冷蔵庫にあるもので…」とコメントし、それぞれ器に盛りつけられた手料理4品の写真を公開。「豚肉は お酒と生姜塩麹 蜂蜜 だし醤油につ