社民党の大椿裕子前参院議員が2026年4月8日にXで、福島瑞穂党首が、6日の党首選開票後の記者会見で福島氏に敗れた大椿氏とラサール石井氏の発言を認めなかったことに謝罪したとの報道を受け、直接の謝罪がないとして不満をあらわにした。「党首選実施本部」の見解に「食い違い」も6日の記者会見で、報道陣が大椿氏やラサール氏にコメントを求めると、司会が党首への質問に限るよう指示。福島氏も、「今日は、私の党首の就任の記者