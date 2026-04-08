金融機関のアプリに不正にアクセスし、ATMで他人の口座から現金を引き出すなどしたとして8日、ベトナム国籍の男が逮捕されました。不正アクセス禁止法違反や窃盗などの疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍で東京都の無職、グエン・ドゥック・テ容疑者（22）です。警察によりますと、テ容疑者は去年8月、別の人物らと共謀し、福岡市に住む男性のIDとパスワードを使って、金融機関のアプリに不正にアクセスした疑いです。また