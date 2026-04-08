下伊那郡阿南町の山中に女性の遺体が遺棄された事件の続報です。逮捕された35歳の男は「車で遺体を現場まで運んだ」と供述していることが新たに分かりました。死体遺棄の疑いで逮捕された宮崎県延岡市の無職甲斐貴博容疑者35歳の身柄は8日午後、検察に送られました。警察によりますと甲斐容疑者は先月24日ごろ、阿南町新野の山中に女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。甲斐容疑者の自宅があるのは宮崎県延岡市。女性を遺棄