◇プロ野球セ・リーグ 阪神 - ヤクルト（8日、甲子園）ヤクルトが今季初の犠打を決めました。池山隆寛新監督のもと、開幕から7勝2敗と好調のヤクルト。12球団で唯一犠打がゼロとなっていました。1点を追う5回表、連打で無死一、二塁のチャンスを作ったヤクルトは、8番の伊藤琉偉選手がバントの構えをみせると、初球は見送りますが、2球目で見事送りバントを成功。池山監督もベンチで笑顔で拍手を送ります。これで1死二、三塁とチャ