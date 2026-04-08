東京都の小池知事はきょう、大学生のデザイン案をもとに、都が東京・奥多摩町の空き家をリノベーションして作った住宅を視察に訪れました。小池知事がきょう視察したのは、「TOKYO空き家活用魅力発信プロジェクト」として、東京・奥多摩町の空き家を都がリノベーションした住宅です。この空き家は、所有者が町に寄贈した空き家を都の事業で改修したもので、法政大学に通う建築学専攻の学生のデザインをもとに、リノベーションが行