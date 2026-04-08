小泉防衛相はオーストラリアのマールズ国防相と会談し、両国の防衛協力の強化に向けた議論を継続することで一致しました。オーストラリアは日本が「準同盟国」と位置付ける安全保障上、重要な国で一層の関係強化が図られています。8日の会談で両大臣は中東情勢や北朝鮮によるミサイル発射などについて意見交換を行い、両国の関係をさらなる高みに引き上げるため、防衛協力の強化についての議論を継続することで一致しました。小泉