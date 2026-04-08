台湾最大野党・国民党の主席が訪問先の中国・南京市で孫文の墓「中山陵」を訪れました。10日には中国共産党の総書記である習近平国家主席と会談を行うものとみられています。記者「鄭主席を乗せたとみられる車列が中山陵へ向かって行きます。周りには支持する人の姿もみられます」台湾の最大野党・国民党の鄭麗文主席はけさ、国民党の創設者、孫文の墓「中山陵」を訪問し、「両岸の敵対状態を終わらせ、平和を締結することは、国民