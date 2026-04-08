ゴールデンウィークが迫るなか、取材班が向かったのは国内屈指の人気温泉地・熱海のリゾートホテル。太平洋の絶景を堪能できる部屋や、海の幸をふんだんに使った夕食ビュッフェ。さらには、ホテルの中にあるとは思えない、子どもの笑顔あふれる楽しめるアクティビティーまで。ゴールデンウィークの注目スポットを先取り取材です。4月末から始まるゴールデンウィーク。街行く人たちに旅行の予定を聞いてみると「近場で国内旅行に行