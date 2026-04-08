歌手でタレントの和田アキ子（75）が、7日深夜放送のTBS系新番組「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）に出演し、“キャメラ”にまつわる裏話を語った。和田、お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおのビッグなコンビが、街ブラロケをする新番組。初回のこの日は東京タワー周辺を探訪した。タワーをバックにした和田をスマホのカメラで撮影するジャンボ。和田は「（撮影した写真を）見せてあげて、キャメラさんに」と