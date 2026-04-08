みなさんは、学校の先生を恋愛対象として意識したことはありませんか。株式会社ワカモノリサーチが運営する10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」が実施したアンケート調査で、回答者の7.3%、つまり1クラスに約2人が「学校の先生に恋をしたことがある」と回答していることが明らかになりました。この調査は、全国の現役高校生（男女）300名を対象として、2025年10月から11月にかけてインター