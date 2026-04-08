俳優でグラビアでも活躍する和泉芳怜さんが、週刊SPA!4月7・14日合併号の人気企画「美女地図」に登場し、春らしい柔らかなグラビアを披露しています。ミスマガジン2021グランプリに輝いた和泉さんは、以降は正統派グラビアクイーンとして注目を集めてきた。現在は俳優としても活動の幅を広げています。誌面では、春の陽気な日差しに包まれ、自然体の表情と女神のような曲線美、真っ白な陶器肌を披露。可憐さと大人びた雰囲気が共存