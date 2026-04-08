2026年4月7日、韓国メディア・毎日経済は「ソウルは味気ない、釜山を経験してごらん…外国人が慶尚（キョンサン）道の魅力を知ってしまった」と題する記事で、「釜山（プサン）を訪れる外国人が大幅に増えている」と伝えた。インバウンド観光プラットフォーム「クリエイトリップ」によると、1〜3月期に釜山地域での観光取引額は前年同期比で約530％増加を記録した。釜山観光公社によると、昨年釜山を訪れた外国人観光客は約364万人