ここ数日、中国の複数の自主ブランド車が相次いで3月の市場販売データを発表し、中でも、海外市場での単月の販売台数が過去最高を記録しており、好調なパフォーマンスが際立っています。主要自動車グループ10社の海外販売データが示すように、自主ブランドにとって海外市場は既に重要な成長エンジンで、販売台数の拡大が加速しており、3月の輸出台数は前年同月比で大幅増を維持しています。BYDを例にとると、乗用車およびピックア