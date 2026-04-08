元HKT48の村重杏奈さんは4月7日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚を披露し、ファンから歓喜の声が寄せられています。【写真】村重杏奈の圧巻美脚「ビジュが完成されてて最高なのよ…！」村重さんは「[定期]しげの顔がかわいいの思い出そう。忘れられがち！！！！！」とつづり、4枚の写真を投稿。クラシカルなデザインの赤いブルゾンに白いミニスカートを合わせたコーディネートです。スカートの丈が短く、美しい脚がギリギリま