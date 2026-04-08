「メーカー問わず導入可能」な柔軟性と独自の通知機能が現場の課題を解決スズキは、2026年4月8日から10日まで東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催中の「Japan DX Week 第17回 社内業務DX EXPO」に、法人向けクラウド型車両管理サービス「SUZUKI FLEET（スズキフリート）」を出展しました。「SUZUKI FLEET」は、スズキが長年培ってきた顧客視点のものづくりと、モビリティデータを活用したサービスを展開するスマートドライ