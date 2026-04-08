「ディズニーストア」は、映画『スター・ウォーズ』シリーズの関連コレクションとして、4月17日（金）から「STAR WARS」、4月28日（火）から「THE MANDALORIAN AND GROGU」を、一部の店舗および公式オンラインストアで順次発売する。【写真】めっちゃかっこいい！トートバッグやパーカーも展開■ファン必見のグッズが登場今回5月4日（月・祝）の“スター・ウォーズの日”に向けて発売されるのは、作品の世界観やキャラクター