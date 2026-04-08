８日午後２時すぎ、群馬県前橋市内の住宅の敷地内で、１歳の男の子が父親の運転する乗用車にはねられ死亡しました。 警察によりますと８日午後２時１０分ごろ、前橋市二之宮町の住宅敷地内で、「車と１歳の子どもの事故」と、乗用車を運転していた男性から１１０番通報がありました。 男の子は前橋市内の病院に搬送されましたが、その後死亡しました。警察によりますと事故は、男性が車を前進させた際に発生し、男性は、「自宅