広島市などの公立小学校で入学式が行われ、新1年生が初めての学校生活をスタートさせました。県内では4月8日、240の公立小学校で入学式が行われました。広島市の大町小学校では、99人の新入生が緊張と期待を胸に、第一歩を踏み出しました。三吉和恵校長は、「自分から元気に挨拶して、友達を大切にしてください」と児童に呼びかけました。■新1年生「入学して楽しみます。」Q.友達は何人欲ほしい？■新1年生「1000人です。」