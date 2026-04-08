広島東洋カープの『ルーキー通信』。今回はファームで奮闘するドラフト4位の工藤泰己（くどう たいき）投手に注目します。■広島東洋カープ工藤 泰己 投手「ストレートの強さやボールの威力で押していけるのが強み」ドラフト4位の工藤投手は、北海道の北海学園大学から入団。最速159キロのストレートが武器の右腕です。入団会見では、守護神に名乗りを上げ、最多セーブを