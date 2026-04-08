◇プロ野球 セ・リーグ 広島-巨人 (8日、マツダスタジアム)広島・ファビアン選手と菊池涼介選手が続けてファインプレーを見せました。両チーム無得点の7回表、巨人・岸田行倫選手の打球は高々と舞い上がりレフトへ。フェンス最上段に当たろうかという打球を追ったレフトのファビアン選手は、フェンス際で打球に合わせてジャンプして見事キャッチ。球場から歓声が沸き起こりました。さらに2アウトから松本剛選手が二遊間へはじき返