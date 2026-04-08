テレビのコメンテーターとしても知られるブロガー、はあちゅう（４０）が７日、息子の小学校入学式を報告した。はあちゅうは、２０１８年６月、ＡＶ男優でタレント・しみけんとの事実婚を公表。１９年９月に長男（６）を授かったが、２２年９月に事実婚関係を解消したことを発表した。「入学式の家族写真。６年後に同じ場所、同じポーズで撮れたらいいなぁ．．．。（やってくれるかなぁ．．．）」と初々しい制服姿の長男と一