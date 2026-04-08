建設アスベストをめぐる訴訟。新たに5つの会社が元労働者と遺族ら37人と和解しました。 建設現場のアスベストによる健康被害を巡る訴訟で、2021年に最高裁がメーカーの賠償責任を認めていますが、建材メーカー側が賠償に応じるケースは少ないのが現状です。 4月8日、大阪高裁で京都の第2陣訴訟の元労働者や遺族ら原告37人に対し、建材メーカー5社が謝罪し、約3億3000万円を支払