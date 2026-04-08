4月9日（木）の近畿地方は、晴れのち曇りのち雨。帰りが遅くなる方ほど雨具が必要です。午前中は移動性の高気圧の勢力圏内ですが、午後は西から低気圧や前線が近づいてくるでしょう。 近畿地方は10日（金）にかけて天気が下り坂の見込みです。午前は広く晴れますが、午後は次第に雲が増え、夜のはじめ頃には所々で雨が降りだすでしょう。夜遅くは、広い範囲で雨になるため、帰りが遅くなる方は雨具を忘れずに持ってお出かけく