お笑いトリオ・パンサーの向井慧が８日、都内で行われた、映画「これって生きてる？」（１７日公開）の特別試写イベントに出席した。今作は米トップ俳優で監督のブラッドリー・クーパーによる最新作。離婚危機を迎えた夫婦が、自分たちの幸せを再発見する物語となっている。作中ではその夫が素人ながらコメディークラブで夫婦の赤裸々な関係を語る内に観客の心をつかむ展開がある。向井も、日頃から自身に降りかかった体験を