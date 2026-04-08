再検討が進む北陸新幹線の延伸ルート。滋賀県知事は県内を通らない「小浜ルート」を求めました。 北陸新幹線の大阪までの延伸ルートは京都市内の地下を縦断するいわゆる「小浜ルート」で決まっていましたが、地元から反対の声があがるなどし、去年12月から自民と維新の整備委員会が「小浜ルート」を含む8つの案で再検討を進めています。 8日の委員会には、滋賀県の三日月大造知事が出席し「