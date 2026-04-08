8日午前、熊本県天草市にある漁港の堤防近くで、海に沈んで死亡している男性が見つかりました。 釣りをしていて転落した可能性があるとみられています。 警察と消防によりますと、今日午前10時半ごろ、天草町大江の軍ヶ浦漁港の堤防で「人が海に浮いている」と、釣りに来ていた人から110番通報がありました。 消防が駆け付け、消波ブロックに挟まった状態で海に沈んでいた熊本市東区の串粼友祐さん（45）を見つけ、救助し