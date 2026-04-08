「ＤｅＮＡ−中日」（８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・筒香嘉智内野手（３４）が２点を追う三回１死一塁、同点２号２ラン。中日のドラフト１位ルーキー・中西の投じたカーブをとらえ、バックスクリーン右に豪快な意一撃を放った。筒香は４日の巨人戦（東京ドーム）で左膝付近に死球を受け、５日の同戦（同）から２試合を欠場。この日、スタメンで復帰した。チームは二回に、ヒュンメルの右翼ポール際への大飛球がホームラ