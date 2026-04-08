物々しい空気の中、成田空港に姿を現した集団。フィリピンを拠点とする犯罪グループ・JPドラゴンの関係者5人です。2025年10月にフィリピンの現地当局に身柄を拘束されていましたが、7日、日本に移送。福岡県警に逮捕されました。警察によりますと、JPドラゴンの関係者・岩本三矢子容疑者たちは2022年、他の人物と警察官を装って被害者の自宅に嘘の電話をかけ、現金をだまし取るなどした疑いが持たれています。5人の身柄は8日、福岡