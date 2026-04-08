ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１３回「疑惑の花嫁」が５日に放送された。織田信長（小栗旬）、豊臣秀吉（池松壮亮）の最大危機だったとされる金ヶ崎の退き口の前夜が描かれた。信長は将軍足利義昭（尾上右近）の命だと大義を掲げて若狭平定に向かったが、本当の狙いは越前の朝倉義景（鶴見辰吾）攻め。朝倉と旧縁がある近江の義弟浅井長政（中島歩）から静観するとの約束を取り付けていたが、朝倉に嫡男万福丸を人質に取ら