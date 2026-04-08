お笑いトリオパンサーの向井慧（40）が8日、都内で映画「これって生きてる？」（ブラッドリー・クーパー監督）特別試写イベントに登壇した。同監督の長編映画3作目。順調なはずだった夫婦が離婚危機を迎え、ふとしたきっかけでスタンダップコメディーの世界に飛び込み、新しい人生を切り開いていく物語。映画を見て「僕は40歳になるんですけど、生活はできているし、分かりやすい不幸がある訳ではないけど、これって自分の人生を生