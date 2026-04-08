◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）追い切り＝４月８日、栗東トレセン昨年のマイルＣＳ７着以来となるアスコリピチェーノ（牝５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）は先週から栗東に滞在。この日は初コンビの坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝がコンタクトを取り、序盤はゆったりとした入りだったが、しまいはシャープな伸び脚で６ハ