◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル・牝馬）追い切り＝４月８日、栗東トレセン前走のクイーンＣ９着からの反撃を狙うギャラボーグ（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は栗東・ＣＷコースで西村淳也騎手が騎乗し、外ブーケ、中サンタカタリナ（ともに３歳未勝利）を追走。ラスト１ハロン過ぎまで後ろにいたが、鞍上が手綱を緩めるやいなや、スッと１馬身前に出て４ハロン５２秒８