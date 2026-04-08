【モデルプレス＝2026/04/08】フリーアナウンサーの青木裕子が4月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。お弁当生活初日の手作り弁当を公開し、注目を集めている。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「器用すぎる」お弁当生活初日の海苔文字弁当◆青木裕子、お弁当生活初日を報告青木は「お弁当生活初日！」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。ご飯の上にはカットした海苔で「チューガクセイ！！」の文字が並べられ、卵焼きや唐