【モデルプレス＝2026/04/08】歌手でタレントの中川翔子が4月8日、自身のInstagramを更新。ベビーサークルの中で楽しむ自身と双子の様子を公開した。【写真】双子出産の40歳美人歌手「広すぎる」6か月双子とベビーサークルでゴロゴロ◆中川翔子、双子とベビーサークルでゴロゴロ中川は「6か月ふたごとベビーサークルでゴロゴロ こういう時間幸せだぁ」とコメント。おもちゃがたくさん置かれたベビーサークルの中で自身が双子と密着