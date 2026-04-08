【モデルプレス＝2026/04/08】女優の工藤美桜が4月7日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。【写真】26歳戦隊出身女優「惚れそうなくらいハンサム」ばっさりショートヘアで雰囲気ガラリ◆工藤美桜、ばっさりショートヘア披露工藤は「NEW」という絵文字とともに自身の姿を投稿。胸元まであった髪をばっさりとカットし、首元がすっきりと見えるショートヘアへとイメージチェンジしたことを報告し