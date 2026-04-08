秋田朝日放送 秋田市の国際教養大学で入学式が行われ、世界中からやってきた新入生が大きな夢を持って新たな一歩を踏み出しました。 国際教養大学にはこの春、留学生１０４人を含む合わせて３０８が入学しました。新入生を歓迎したモンテ・カセム学長は、行き先不透明な時代にリーダーに求められる資質を、大館市出身で国連の事務次長を務めた明石康さんなどを例に語りました。 また、入学式には鈴木健太知