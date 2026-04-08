秋田朝日放送 県内のレギュラーガソリンの平均価格は１６５．６円と前の週から５．３円下がりました。３週連続の値下がりです。 資源エネルギー庁によりますと、6日時点の県内のレギュラーガソリンの平均価格は１リットルあたり１６５．６円で、前の週よりも５．３円値下がりました。３月１６日に１９０．８円の史上最高値をつけてから３週連続の値下がりです。全国の平均価格は１６７．４円でした。