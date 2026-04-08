秋田朝日放送 今年度閉校する秋田県男鹿市の美里小学校で最後の入学式が行われました。 ２０１４年に旧鵜木小学校と旧入合小学校が統合してできた美里小学校には、この春4人の新1年生が入学しました。美里小学校は児童数の減少により、今年度で閉校することが決まっています。全校児童数は４９人で、１０年前と比べると約半分に減りました。 新１年生は新しい仲間や真新しいランドセルと一緒に、この校舎で１年を過ごし