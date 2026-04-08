秋田朝日放送 にかほ市・勢至公園のソメイヨシノは、8日に満開となりました。順調に北上を続けるサクラ前線はいまどこにあるのでしょうか？ にかほ市の最高気温は１０．６℃と３月下旬並みでしたが、公園は花見に訪れる人たちでにぎわいました。にかほ市観光協会は１６日ごろまで、見頃のサクラを楽しめるとしています。 ※詳しくは動画ニュースをご覧ください