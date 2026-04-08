ドル円１５８．５０近辺、ユーロドル１．１６８５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前は、東京市場からの急速なドル安が一服し、緩やかなドル買戻しが入っている。ドル円は158.05付近を安値に、158.50付近に下げ渋り。ユーロドルは1.1709付近の高値水準から、1.1670付近での揉み合いへと落ち着いている。米株先物・時間外取引や欧州株は大幅高で推移。中東情勢のバロメーターとなるNY原油先物は95ドル前