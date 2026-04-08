誰もいない店に現れた招かれざる客。カメラに記録されていたのは、バールのようなものを振りかざし、ショーケースを次々とたたき割る人物です。帽子をかぶり、ヘッドライトのようなものをつけ、確認できただけで3人が侵入し犯行に及びました。現場は東京・広尾にあるブランド品の買取店。「警報機が鳴った」と警視庁に通報が寄せられたのは8日午前3時過ぎのこと。被害に遭った店のオーナーは、「流れ作業みたいな感じで、取る役と